Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: 2 погибших и 5 раненых
Оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы
ДСНС
Российские оккупанты 29 июля нанесли ракетный удар по г. Краматорск в Донецкой области, в результате чего два человека погибли и еще пять мирных жителей получили ранения.
Об этом сообщает ГСЧС.
В результате, серьезные разрушения домов в частном секторе поселка Беленькое. Два частных дома уничтожены полностью, еще 21 – поврежден.
По состоянию на 17:30 в результате обстрела погибли два человека. Тело второго погибшего мужчины обнаружили при разборе завалов.
А двое из пяти раненых – спасатели.
По данным ГСЧС, также в результате обстрела загорелось несколько легковых автомобилей.
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