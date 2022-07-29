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Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: 2 погибших и 5 раненых

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Оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы

Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: 2 погибших и 5 раненых

ДСНС

Новина українською

Российские оккупанты 29 июля нанесли ракетный удар по г. Краматорск в Донецкой области, в результате чего два человека погибли и еще пять мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает ГСЧС.

В результате, серьезные разрушения домов в частном секторе поселка Беленькое. Два частных дома уничтожены полностью, еще 21 – поврежден.

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По состоянию на 17:30 в результате обстрела погибли два человека. Тело второго погибшего мужчины обнаружили при разборе завалов.

А двое из пяти раненых – спасатели.

По данным ГСЧС, также в результате обстрела загорелось несколько легковых автомобилей.

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В статье: война с Россией
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