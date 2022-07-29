В Ливане задержали судно, перевозившее зерно из Крыма
Вероятно, с украинским зерном
фото из свободных источников
В ливанском порту Триполи задержали судно LAODICEA под сирийским флагом с грузом, вероятно, украинского зерна, ранее зафиксированного в морском порту оккупированной Феодосии.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Посол Украины в Ливане Игорь Осташ рассказал, что украинское посольство оперативно отреагировало на появление судна с зерном в порту Триполи и теперь добивается экспертизы этого зерна.
"По подтверждению того, что это зерно украинское: конечно, для того чтобы это подтвердить, необходимо провести экспертизу, а для этого нужно, соответственно, чтобы было судебное решение, и чтобы судно было арестовано. Мы уже имеем такое судебное решение, и мы сейчас начнем, скажем так, судебный процесс. И элементом этого, конечно, будет исследование, экспертиза. Мы хотим взять образцы этого зерна на экспертизу, чтобы установить, действительно ли это зерно украинского происхождения. Другого пути на сегодняшний день нет", – сообщил дипломат.
Посол Украины в Ливане подчеркнул, что судно не может выгрузить зерно и находится в порту Триполи.
"Сейчас судно задержано, оно не разгружается. Также есть ответная реакция посольства США в Ливане, потому что это судно находится под санкциями Соединенных Штатов. Поэтому судно пока не двигается, остается в порту, и для нас это очень важно, чтобы мы имели к нему доступ", – рассказал Осташ.
Данные о пребывании судна LAODICEA в порту Триполи подтверждает сайт Marine Traffic, показывающий историю маршрутов и местонахождение судов в реальном времени. Сообщается, что сухогруз прибыл в Триполи из турецкого порта Измир. Источник:
Популярное сейчас
- Экс-тренер Кристала возглавит созданный оккупантами клуб на базе Херсона
- Генштаб ВСУ прокомментировал убийство россиянами пленных азовцев
- В Офисе президента и Конгрессе США отреагировали на видео с пытками украинского военного россиянами
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Вокалист группы Антитела показал свои будни в качестве парамедика ВСУ
- Как ведьма скажет. Украинские девушки-волонтёры презентовали шикарный календарь. ФОТО
Новости по теме
- 00:05 Украинские Гражданство Украины для иностранцев: Шмыгаль рассказал, какие экзамены нужно будет сдать
- 23:48 Украинские Снайперская точность: Черные Запорожцы из коптера положили гранату в люк вражеской техники - ВИДЕО
- 23:30 Украинские Бронемашины, боеприпасы и антидроны. Литва предоставит Украине новый пакет помощи