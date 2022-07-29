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Зеленский представил личному составу нового командующего ССО Хоренко

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Он заменил на этом посту генерала Григория Галагана

Зеленский представил личному составу нового командующего ССО Хоренко

фото из свободных источников

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Президент Украины верховный главнокомандующий ВС Украины Владимир Зеленский - представил личному составу бригадного генерала Виктора Хоренко командующего Силами специальных операций ВС Украины.

Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день", - отметил президент.

Напомним, что ранее занимающий эту должность генерал Григорий Галаган назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ.

Зеленский представил личному составу нового командующего ССО Хоренко - изображение 1

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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