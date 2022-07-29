Зеленский представил личному составу нового командующего ССО Хоренко
Он заменил на этом посту генерала Григория Галагана
фото из свободных источников
Президент Украины верховный главнокомандующий ВС Украины Владимир Зеленский - представил личному составу бригадного генерала Виктора Хоренко командующего Силами специальных операций ВС Украины.
Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины.
"Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день", - отметил президент.
Напомним, что ранее занимающий эту должность генерал Григорий Галаган
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