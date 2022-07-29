Залужный: Мы отомстим за каждого нашего погибшего или искалеченного воина
Реакция Главнокомандующего Вооруженными силами на зверства россиян в Оленовке
5.ua
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, реагируя на зверства российских оккупантов, заявил в Facebook, что Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного воина.
"Россия - государство-террорист. Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость.
Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного собрата.
В отличие от российских военных преступников, мы соблюдаем нормы международного гуманитарного права.
В то же время сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших собратьев, посестер и мирных граждан.
Эти преступления не имеют срока давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле", - заявил Залужный.
Напомним, 29 июля российские военные обстреляли колонию №120 в оккупированной Оленовке Донецкой области. Там содержались в плену украинские военные и гражданские. В результате атаки погибли около 40 человек, еще 130 – получили ранения.
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