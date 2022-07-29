Чтобы не привлекать излишнее внимание: Нацбанк запретил обменникам выставлять табло с курсом валют

Национальный банк Украины ужесточил требования к обменникам по организации торговли наличной валютой. В частности, Нацбанк запретил информировать о курсах валют вне касс.

Об этом говорится в решении НБУ, опубликованном в пятницу, 29 июля.

"Небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается осуществлять информирование об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют вне касс учреждений и их структурных подразделений, привлекая к ним дополнительное чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами", — решили в Нацбанке.

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Информацию о курсах валют теперь будут предоставлять в стандартизированном виде в формате приказа или распоряжения в кассах учреждений.

Кроме того, обменники снова должны подавать информацию в "Реестр помещений", в которых осуществляются валютные операции, а процесс купли-продажи валют должен осуществляться с обязательным ведением видеонаблюдения.

В Нацбанке объяснили, что такие мероприятия вводятся "в целях минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды".