"Доказательств вины РФ – достаточно": Зеленский провел совещание силовиков из-за убийств в Оленовке

Президент Владимир Зеленский провел совещание с украинскими защитниками по поводу теракта в Оленовке, умышленно устроенного оккупантами.

"Детально обсудили теракт, устроенный российскими извергами в Оленовке, в результате которого было цинично убито более 50 пленных украинских защитников. Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия - государство-террорист.

ООН и МККК, которые должны гарантировать сохранение жизни и здоровья наших военнопленных, должны немедленно отреагировать", - заявил Зеленский.

Также сообщается, что на совещании был главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник главного управления разведки Кирилл Буданов, исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк и уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

Они доложили Зеленскому о теракте в Оленовке, мотивах российской стороны и технической подготовке к преступлению.

Напомним, что после убийства российскими оккупантами военнопленных в Оленовке, украинские защитники опубликовали совместное заявление и требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию, где россияне содержат защитников.