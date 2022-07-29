"Доказательств вины РФ – достаточно": Зеленский провел совещание силовиков из-за убийств в Оленовке
ООН и МККК должны немедленно отреагировать
president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский провел совещание с украинскими защитниками по поводу теракта в Оленовке, умышленно устроенного оккупантами.
"Детально обсудили теракт, устроенный российскими извергами в Оленовке, в результате которого было цинично убито более 50 пленных украинских защитников. Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия - государство-террорист.
ООН и МККК, которые должны гарантировать сохранение жизни и здоровья наших военнопленных, должны немедленно отреагировать", - заявил Зеленский.
Также сообщается, что на совещании был главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник главного управления разведки Кирилл Буданов, исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк и уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.
Они доложили Зеленскому о теракте в Оленовке, мотивах российской стороны и технической подготовке к преступлению.
Напомним, что после убийства российскими оккупантами военнопленных в Оленовке, украинские защитники
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