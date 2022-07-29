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Эвертон с Миколенко в старте разгромил Динамо в товарищеском матче

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(1 голосов)

Киевляне не показали свой уровень

Эвертон с Миколенко в старте разгромил Динамо в товарищеском матче

ФК Евертон/Автор невідомий

Новина українською

29.07.2022, 21:45. Гудисон Парк, Ливерпуль

Динамо – Эвертон 0:4

Голы: Калверт-Льюин 5, МакНил 74, 79, Паттерсон 90+1 (пен)

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Сирота, Бурда, Кравченко, Андриевский, Шепелев, Гармаш, Караваев, Вантух, Ванат

Эвертон: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Кин, Годфри, Миколенко, Дукуре, Ивоби, Гордон, Грей, Калверт-Льюин

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
30.07.2022 в 00:24
Не повезло просто… Эвертону! Могли больше забить:))
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