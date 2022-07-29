Эвертон с Миколенко в старте разгромил Динамо в товарищеском матче
Киевляне не показали свой уровень
ФК Евертон/Автор невідомий
29.07.2022, 21:45. Гудисон Парк, Ливерпуль
Динамо – Эвертон 0:4
Голы: Калверт-Льюин 5, МакНил 74, 79, Паттерсон 90+1 (пен)
Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Сирота, Бурда, Кравченко, Андриевский, Шепелев, Гармаш, Караваев, Вантух, Ванат
Эвертон: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Кин, Годфри, Миколенко, Дукуре, Ивоби, Гордон, Грей, Калверт-Льюин
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
30.07.2022 в 00:24
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