Динамо разгромно проиграло, Кучер возглавил Днепр-1. Главные новости за 30 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 29-е июля.

Секрет Полишинеля раскрыт. На своем официальном сайте "Днепр-1" объявил, что команду возглавил Александр Кучер. Контракт с наставником был подписан на два года. О назначении Кучера стали говорить сразу после слухов об уходе Игоря Йовичевича в "Шахтер". Недавний наставник "Металлиста" несколько недель пробыл с днепрянами на сборах, после чего официально подписал контракт. Для Кучера "Днепр-1" подписал шестерых новичков , пять из которых ранее принадлежали "Металлисту".

Увы, но резервисты "Динамо" английский уровень потянуть не сумели. Английский "Эвертон", который с капитанской на матч вывел Виталий Миколенко, без особых проблем разбил киевлян - 4:0. В свете прошедших и будущих матчей квалификации Лиги Чемпионов, против "ирисок" Мирча Луческу опробовал резерв, который не впечатлил. За английский клуб до перерыва отличился Калверт-Льюин, а после - дважды МакНил.

Вероятно, самая неожиданная новость пятницы последовала по маршруту "Украина - Греция". Беньямин Вербич покидает киевское "Динамо", подписав трехлетний контракт с греческим "Панатинаикосом". По словам Игоря Суркиса, данное решение принял сам игрок, который воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с "Динамо". За киевлян Вербич играл с зимы 2018-года, выйдя на поле в сумме 121 раз. На счету легионера 37 голов, 12 голевых передач и пять завоеванных трофеев.

Лучший бомбардир "Десны" прошлого сезона снова будет защищать цвета луганчан. Форвард Денис Безбородько во второй раз в карьере стал игроком "Зари", подписав с клубом полугодовой контракт. Во время своего прошлого пришествия, Безбородько в сумме отыграл за "Зарю" 13 игр, забив один гол. Также украинец защищал цвета "Александрии" (41 игра, семь голов), "Мариуполя" (16 игр, четыре гола) и венгерского "Дьирмота" (четыре игры). Наиболее успешный в карьере Безбородько был во время выступлений за "Десну" - 83 поединка и 23 забитых гола.

Важное события для всего украинского судейского цеха. Украинка Катерина Монзуль была отмечена УЕФА и получила назначение на главный матч женского Чемпионата Европы. В воскресенье Англия сыграет против Германии, а Монзуль была главным арбитром этой встречи. Более того, помогать ей будет также украинца - Марина Стрелецкая. Отметим, что ранее Монзуль была главной судьей на трех матчах женского первенства, а также однажды выступила в роли четвертого арбитра.