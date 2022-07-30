В Донецкой области полиция будет эвакуировать детей по желанию родителей

В Донецкой области полиция начала операцию по спасению детей от боевых действий. Их будут эвакуировать, если этого желает хотя бы один из родителей.

Как отмечается, во время операции правоохранители обходят каждый дом, где есть дети, чтобы выяснить, сколько детей и почему остаются на Донетчине, сколько уехали и кто рассматривает возможность эвакуации.

В первую очередь это касается многодетных семей и семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. По данным полиции, в населенных пунктах непосредственно у линии огня остаются более 470 многодетных семей, в которых воспитывается 1672 ребенка. Больше всего – в Торецке и Великой Новоселке. Всего в Донецкой области сейчас находятся примерно 52 000 детей.