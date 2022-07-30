Резников: В скором времени появятся средства укрепления нашей обороноспособности

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал результаты переговоров с главой Пентагона США:

“Мы поддерживаем постоянный диалог с Ллойдом Джеймсом Остином. Сегодня мы обсудили последние события со времени нашей последней беседы. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. В ближайшее время появятся средства укрепления нашей обороноспособности”, - написал Резников в своем Twitter.

Напомним, что в пятницу координатором Совета национальной безопасности США был анонсирован новый пакет помощи Украине. В нем Джон Кирби заявил, что можно будет увидеть те же вещи, что и раньше предоставлялись Украине.