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ВСУ уничтожили 46 единиц российской техники – Генштаб

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И еще были убиты 170 оккупантов

ВСУ уничтожили 46 единиц российской техники – Генштаб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генштаб обновил данные потерь российской армии на войне против Украины.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 170 россиян и 46 единиц техники. Больше всего среди техники пострадали автомобили – их уничтожено 19 штук.

Общие потери российских захватчиков с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 40670 (+170 за последние сутки) лиц ликвидировано;
  • танков ‒ 1759 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин – 3995 (+8) ед;
  • артиллерийских систем – 906 (+6) ед;
  • РСЗО ‒ 258 (+0) ед;
  • средств ПВО – 117 (+0) ед;
  • самолетов – 222 (+0) ед;
  • вертолетов – 190 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2);
  • крылатых ракет – 174 (+0);
  • кораблей ‒ 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2889 (+19) ед;
  • специальной техники – 78 (+1).

Генштаб отмечает, что больше потерь российская армия понесла на Донецком направлении. Также следует заметить, что точность подсчета усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб

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