ВСУ уничтожили 46 единиц российской техники – Генштаб
И еще были убиты 170 оккупантов
Getty Images/Global Images Ukraine
Генштаб обновил данные потерь российской армии на войне против Украины.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 170 россиян и 46 единиц техники. Больше всего среди техники пострадали автомобили – их уничтожено 19 штук.
Общие потери российских захватчиков с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 40670 (+170 за последние сутки) лиц ликвидировано;
- танков ‒ 1759 (+10) ед;
- боевых бронированных машин – 3995 (+8) ед;
- артиллерийских систем – 906 (+6) ед;
- РСЗО ‒ 258 (+0) ед;
- средств ПВО – 117 (+0) ед;
- самолетов – 222 (+0) ед;
- вертолетов – 190 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2);
- крылатых ракет – 174 (+0);
- кораблей ‒ 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2889 (+19) ед;
- специальной техники – 78 (+1).
Генштаб отмечает, что больше потерь российская армия понесла на Донецком направлении. Также следует заметить, что точность подсчета усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Источник:Генштаб
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