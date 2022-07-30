ВСУ уничтожили 46 единиц российской техники – Генштаб

Генштаб обновил данные потерь российской армии на войне против Украины.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 170 россиян и 46 единиц техники. Больше всего среди техники пострадали автомобили – их уничтожено 19 штук.

Общие потери российских захватчиков с 24 февраля выглядят следующим образом:

личного состава – около 40670 (+170 за последние сутки) лиц ликвидировано;

танков ‒ 1759 (+10) ед;

боевых бронированных машин – 3995 (+8) ед;

артиллерийских систем – 906 (+6) ед;

РСЗО ‒ 258 (+0) ед;

средств ПВО – 117 (+0) ед;

самолетов – 222 (+0) ед;

вертолетов – 190 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2);

крылатых ракет – 174 (+0);

кораблей ‒ 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2889 (+19) ед;

специальной техники – 78 (+1).

Генштаб отмечает, что больше потерь российская армия понесла на Донецком направлении. Также следует заметить, что точность подсчета усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.