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Во время ночного обстрела Николаева один человек погиб, еще шесть получили ранения

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Враг продолжает совершать преступления против мирного населения

Во время ночного обстрела Николаева один человек погиб, еще шесть получили ранения

Телеграм мера Миколаєва

Новина українською

Один человек погиб и шесть получили ранения в результате ночного обстрела россиянами спального района Николаева. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью 30 июля – после 01:00 – был обстрелян один из спальных районов города. Предварительно известно, что один человек погиб, шесть – получили ранения", - написал Ким.

По официальным сообщениям, в результате обстрела значительные повреждения получили жилые многоэтажки. Подробная информация пока уточняется.

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В статье: война с Россией Николаев
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Источник:
Телеграм Кіма

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