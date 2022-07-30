Во время ночного обстрела Николаева один человек погиб, еще шесть получили ранения

Один человек погиб и шесть получили ранения в результате ночного обстрела россиянами спального района Николаева. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью 30 июля – после 01:00 – был обстрелян один из спальных районов города. Предварительно известно, что один человек погиб, шесть – получили ранения", - написал Ким.

По официальным сообщениям, в результате обстрела значительные повреждения получили жилые многоэтажки. Подробная информация пока уточняется.