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В оккупированном Энергодаре раздались взрывы вблизи гостиницы с российскими военными

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После них поднялся пожар

В оккупированном Энергодаре раздались взрывы вблизи гостиницы с российскими военными

Телеграм Дмитра Орлова

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Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о взрывах в ночь с 29 на 30 июля во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области:

“В ночь на 30 июля в Энергодаре было очень жарко в буквальном смысле этого слова. В первом микрорайоне, прямо перед гостиницей "ОП ЗАЭС" раздалось несколько взрывов, после чего поднялся пожар. Тушили ее с привлечением специальной спасательной техники.

Известно, что в воздух взлетело три единицы военной техники рф, которая преграждала подъезд к гостинице.

По имеющейся информации, среди гражданских жителей пострадавших нет. Но в домах, расположенных неподалеку, выбило окна.

Сейчас вокруг этой ночной истории идет много домыслов и уже к утру она обросла разными, кое-где фантазийными подробностями. Поэтому доверяем только официальным источникам информации и ждем проверенных и достоверных подробностей относительно ночного "фейерверка", - говорится в сообщении мэра.

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В статье: война с Россией
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