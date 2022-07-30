В оккупированном Энергодаре раздались взрывы вблизи гостиницы с российскими военными

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о взрывах в ночь с 29 на 30 июля во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области:

“В ночь на 30 июля в Энергодаре было очень жарко в буквальном смысле этого слова. В первом микрорайоне, прямо перед гостиницей "ОП ЗАЭС" раздалось несколько взрывов, после чего поднялся пожар. Тушили ее с привлечением специальной спасательной техники.

Известно, что в воздух взлетело три единицы военной техники рф, которая преграждала подъезд к гостинице.

По имеющейся информации, среди гражданских жителей пострадавших нет. Но в домах, расположенных неподалеку, выбило окна.

Сейчас вокруг этой ночной истории идет много домыслов и уже к утру она обросла разными, кое-где фантазийными подробностями. Поэтому доверяем только официальным источникам информации и ждем проверенных и достоверных подробностей относительно ночного "фейерверка", - говорится в сообщении мэра.