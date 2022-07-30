Госсекретарь США опасается признать россию государством-спонсором терроризма
Это может помешать дипломатическим отношениям
Getty Images/Global Images Ukraine
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен пока не готов поддержать резолюцию Сената США о признании России государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает The New York Times.
Это вызвано опаской Блинкена на счет ухудшения дипломатических отношений с россией даже на минимальном уровне. По его мнению признание рф государством-спонсором терроризма заставит его ввести санкции против российских союзников.
“Цена, которую россию заставили платить мы и другие страны абсолютно равна той, которая была бы вследствие признания рф страной-спонсором терроризма. То есть практические последствия того, что мы уже делаем, те же”, - заявил Блинкен на пресс-конференции 28 июля.
Именно такие слова сказал Госсекретарь США, комментируя вышеупомянутую резолюцию Сената США. Отметим, что резолюция является лишь рекомендацией и не подкреплена законодательным влиянием.
Популярное сейчас
- Уверенная победа нынешней команды Миколенко. Видео голов и обзор матча Эвертон - Динамо 4:0
- Провалил просмотр: талант Динамо не подпишется в Бресте
- Эвертон с Миколенко в старте разгромил Динамо в товарищеском матче
- Переправа на минималках. Появилось фото, как оккупанты переправляются после ударов по Антоновскому мосту
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Как ведьма скажет. Украинские девушки-волонтёры презентовали шикарный календарь. ФОТО