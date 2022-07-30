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Госсекретарь США опасается признать россию государством-спонсором терроризма

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Это может помешать дипломатическим отношениям

Госсекретарь США опасается признать россию государством-спонсором терроризма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен пока не готов поддержать резолюцию Сената США о признании России государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает The New York Times.

Это вызвано опаской Блинкена на счет ухудшения дипломатических отношений с россией даже на минимальном уровне. По его мнению признание рф государством-спонсором терроризма заставит его ввести санкции против российских союзников.

“Цена, которую россию заставили платить мы и другие страны абсолютно равна той, которая была бы вследствие признания рф страной-спонсором терроризма. То есть практические последствия того, что мы уже делаем, те же”, - заявил Блинкен на пресс-конференции 28 июля.

Именно такие слова сказал Госсекретарь США, комментируя вышеупомянутую резолюцию Сената США. Отметим, что резолюция является лишь рекомендацией и не подкреплена законодательным влиянием.

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В статье: война с Россией Энтони Блинкен
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Комментарии (1)
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tamerlan58 (Львов)
30.07.2022 в 11:35
Блинкин,не разочаровуй меня !
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