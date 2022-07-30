Десантники ВСУ в Донецкой области уничтожили очередной российский Су-25
Это уже 223-й самолет по счету
Вікіпедія/Автор невідомий
Украинские десантники уничтожили очередной самолет российских вооруженных сил. Об этом сообщает 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада в своем Facebook.
Случилось это вчера, 29 июля. Десатники с помощью ПЗРК “Игла” навсегда приземлили бронированный штурмовик захватчиков.
“Не останавливаемся!
Слава Украине!”, - добавили десантники в своем обращении.
Отметим, что согласно данным Генштаба ВСУ, этот уничтоженный российский самолет стал уже 223-м в послужном списке Вооруженных Сил Украины. В то же время в утренней сводке не было указано, что среди уничтоженной техники был самолет.
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