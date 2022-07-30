Украина успешно отразила российские атаки возле Донецка, - Британская разведка
ВСУ результативно сражаются с оккупантами
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Украина успешно отразила небольшие российские атаки с давно установленной линии фронта возле города Донецк на Донбассе. Об этом сообщает твиттер Британской разведки.
В районе Херсона российские войска, скорее всего, навели два понтонных моста и организовали паромную переправу, чтобы компенсировать тот факт, что близлежащие мосты были повреждены в результате недавних ударов.
Пророссийские оккупационные власти южных регионов Украины, по-видимому, испытывают растущее давление со стороны москвы: власти рф стремятся укрепить свой контроль над регионом и подготовиться к "референдуму" о присоединении к россии в конце года.
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