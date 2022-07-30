Россияне выпустили по Днепропетровщине 80 снарядов за ночь
Накрывали из "Градов"
Телеграм Валентина Резніченка
Россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Градов". За ночь с 29 на 30 июля в Никополе и Червоногригорьевской общине произошло 80 прилетов снарядов:
“В Никополе уничтожен один частный дом, повреждены 15 частных домов и примерно столько же хозяйственных построек. Выведен из строя электросеть. До 1000 человек остались без света. На месте работают электричества.
Имеются разрушения на двух местных предприятиях. На одном из них произошло возгорание. Пожарные укрощали пламя несколько часов. Предварительно люди не пострадали.
В Червоногригорьевской общине обошлось без жертв и разрушений”, - отмечается в сообщении Резниченко.
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