Корниенко: У Шахтера будет совсем другая модель игры, схема и структура
Уже есть и нововведение
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Левый защитник "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал подготовку команды к новому сезону:
“ – Какие нововведения внес новый тренерский штаб?
– Совсем другая у нас будет модель игры, схема и структура. Все меняется. Учим, а в играх все увидите.
– Ну вот например.
– Элементарно – это схема. Не такое расположение на футбольном поле, которое было при Де Дзерби.
– Какую работу над ошибками проделали после матча с "Аяксом"?
– "Аякс" – это просто более готовая команда, чем мы. Они уже будут стартовать в сезоне, а мы только набираем кондицию. Мы очень неплохо смотрели на фоне столь сильного соперника”, - сказал Корниенко.
Напомним, что "Шахтер" проходит подготовку к новому сезону в Нидерландах. Следующий матч "горняки" проведут сегодня, 30 июля, против "Утрехта". Старт встречи запланирован в 17:30 по киевскому времени.
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