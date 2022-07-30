Корниенко: У Шахтера будет совсем другая модель игры, схема и структура

Левый защитник "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал подготовку команды к новому сезону:

“ – Какие нововведения внес новый тренерский штаб?

– Совсем другая у нас будет модель игры, схема и структура. Все меняется. Учим, а в играх все увидите.

– Ну вот например.

– Элементарно – это схема. Не такое расположение на футбольном поле, которое было при Де Дзерби.

– Какую работу над ошибками проделали после матча с "Аяксом"?

– "Аякс" – это просто более готовая команда, чем мы. Они уже будут стартовать в сезоне, а мы только набираем кондицию. Мы очень неплохо смотрели на фоне столь сильного соперника”, - сказал Корниенко.