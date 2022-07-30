Мы не получили списки погибших в Еленовке, - Омбудсмен

Украина не получила списки погибших в Еленовке военнопленных. Об этом сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Я пригласил эту информацию. Пока мы не получили списки. А я знаю, что у российской стороны они есть, но в настоящее время мы их не получили.

Мне могут дать общие цифры, то есть какое количество держалось в том месте, какое количество погибших, какое количество раненых. Приблизительные цифры мы уже сейчас понимаем. А кто конкретно был, эту информацию мне не предоставляет Международный комитет Красного Креста, он дает ее родственникам конкретного военнослужащего", - сказал Лубинец.