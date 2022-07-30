Президент Фенербахче - о выкриках болельщиков: Мы не будем извиняться перед Украиной
Ситуация прояснилась
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Президент "Фенербахче" Али Коч прокомментировал выкрики болельщиков турецкого клуба о владимире путине во время матча Лиги чемпионов с "Динамо":
"Мы не будем извиняться перед Украиной. Объясняю причину. После возмутительных заявлений украинского посла он должен извиняться перед нами. Вы, видимо, были поражены сторонниками противоположной команды, которые с трепетом относятся к каждой теме в СМИ.
Есть сообщество, которое не стесняется переходить на нашу сторону, кто бы ни был руководством, президентом или спортсменом. Мы сосредоточены на объединении, а не на распределении. Есть так много факторов, разделяющих страны, что футбол не должен стоять на первом месте", – сказал Коч.
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