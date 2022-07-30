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Президент Фенербахче - о выкриках болельщиков: Мы не будем извиняться перед Украиной

Общие новости
(1 голосов)

Ситуация прояснилась

Президент Фенербахче - о выкриках болельщиков: Мы не будем извиняться перед Украиной

Getty Images

Новина українською

Президент "Фенербахче" Али Коч прокомментировал выкрики болельщиков турецкого клуба о владимире путине во время матча Лиги чемпионов с "Динамо":

"Мы не будем извиняться перед Украиной. Объясняю причину. После возмутительных заявлений украинского посла он должен извиняться перед нами. Вы, видимо, были поражены сторонниками противоположной команды, которые с трепетом относятся к каждой теме в СМИ.

Есть сообщество, которое не стесняется переходить на нашу сторону, кто бы ни был руководством, президентом или спортсменом. Мы сосредоточены на объединении, а не на распределении. Есть так много факторов, разделяющих страны, что футбол не должен стоять на первом месте", – сказал Коч.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
ntvspor.net

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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.07.2022 в 17:04
Чесно кажучи прикро за Україну. Тільки спортивними перемогами над таким бидлом ми зможемо відстояти гідність нашої країни.
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0
0
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Lazio1900
30.07.2022 в 16:49
Чурбан продажный. Надеюсь УЕФА накажет
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0
0
avatar
Drovko (Lviv)
30.07.2022 в 16:20
Бла...бла...бла ні про що...як мавпа
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2022 в 16:13
набор слов
Ответить
+1
0
Sandra777 (Львів)
30.07.2022 в 16:02
Лошара
Ответить
+2
0
Хиденг (Днепр)
30.07.2022 в 16:00
Ответить
0
0
Daddygo (Харьков)
30.07.2022 в 15:57
Специально загуглил что сказал наш посол и там вообще ничего такого, за что можно было бы просить прощения. Президент фенербахче по-моему полный идиот
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+3
0
янковский ян (Запорожье)
30.07.2022 в 15:36
Я ничего так и не понял. Что он конкретно хотел сказать.
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+4
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
30.07.2022 в 15:44
Я тоже так ничего и не понял. Он просто бы дло, которое что-то ляпнуло лишь бы ляпнуть. Как кац апы.
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+4
0

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