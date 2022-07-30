Будет юридически наказан, если доживет. Украине известно все о россиянине, который издевался над бойцом ВСУ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что уже удалось установить личность россиянина, жестоко пытавшего украинского военнопленного.

"Мы сейчас знаем все об этом человеке, в первую очередь благодаря людям, которые установили и нашли информацию. То есть у нас – все, абсолютно все о нем, даже о его родственниках. В юридическом смысле запросы отправлены к нашим международникам, уже есть реакция от них, они в юридическом смысле тоже запустили процессы.

Все это приведет к юридическому осуждению преступника. То есть максимально быстро должно состояться судебное разбирательство и должен быть вынесен приговор в украинском суде.