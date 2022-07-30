  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Будет юридически наказан, если доживет. Украине известно все о россиянине, который издевался над бойцом ВСУ
В тренде

Будет юридически наказан, если доживет. Украине известно все о россиянине, который издевался над бойцом ВСУ

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Все известно о нем и его родственниках

Будет юридически наказан, если доживет. Украине известно все о россиянине, который издевался над бойцом ВСУ

Фото из открытых источников

Новина українською

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что уже удалось установить личность россиянина, жестоко пытавшего украинского военнопленного.

"Мы сейчас знаем все об этом человеке, в первую очередь благодаря людям, которые установили и нашли информацию. То есть у нас – все, абсолютно все о нем, даже о его родственниках. В юридическом смысле запросы отправлены к нашим международникам, уже есть реакция от них, они в юридическом смысле тоже запустили процессы.

Все это приведет к юридическому осуждению преступника. То есть максимально быстро должно состояться судебное разбирательство и должен быть вынесен приговор в украинском суде.

Читайте такжеВ Офисе президента и Конгрессе США отреагировали на видео с пытками украинского военного россиянами

Я уверен, что это станет составной частью будущего международного криминального трибунала, который рассмотрит все юридические аспекты начала военных действий РФ против Украины, и что это будет одно из доказательств», – сказал Лубинец.

Также омбудсмен добавил, что стартовали такие процессы, в результате которых этот российский преступник не будет чувствовать себя безопасно даже в своей "родной" россии.

"О конкретике мне неизвестно, но я знаю, что есть очень много людей, которые объявили просто вознаграждение за уничтожение этого лица", - подытожил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде