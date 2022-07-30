Будет юридически наказан, если доживет. Украине известно все о россиянине, который издевался над бойцом ВСУ
Все известно о нем и его родственниках
Фото из открытых источников
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что уже удалось установить личность россиянина, жестоко пытавшего украинского военнопленного.
"Мы сейчас знаем все об этом человеке, в первую очередь благодаря людям, которые установили и нашли информацию. То есть у нас – все, абсолютно все о нем, даже о его родственниках. В юридическом смысле запросы отправлены к нашим международникам, уже есть реакция от них, они в юридическом смысле тоже запустили процессы.
Все это приведет к юридическому осуждению преступника. То есть максимально быстро должно состояться судебное разбирательство и должен быть вынесен приговор в украинском суде.
Я уверен, что это станет составной частью будущего международного криминального трибунала, который рассмотрит все юридические аспекты начала военных действий РФ против Украины, и что это будет одно из доказательств», – сказал Лубинец.
Также омбудсмен добавил, что стартовали такие процессы, в результате которых этот российский преступник не будет чувствовать себя безопасно даже в своей "родной" россии.
"О конкретике мне неизвестно, но я знаю, что есть очень много людей, которые объявили просто вознаграждение за уничтожение этого лица", - подытожил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
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