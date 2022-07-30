Перед началом отопительного сезона в Донецкой области будет введена обязательная эвакуция
Это будет касаться неоккупированных территорий, у жителей будет возможность отказаться
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Вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что перед началом отопительного сезона Украина введет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области.
"В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение, все газопроводы, которые можно было отремонтировать, они отремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что могло бы зимой обогреть людей. Нет должного электроснабжения.
Одним словом – тепла в Донецкой области в зимний период не будет. 33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная.
Я считаю, что это обязанность каждого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их нужно эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть", - рассказала вице-премьер-министр.
По информации Ирины Верещук с неоккупированных территорий Донбасса придется эвакуировать как минимум 200-220 тысяч жителей.
В то же время, у жителей данного региона будет возможность подать отказ в письменной форме.
"Если человек отказывается, он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь. Мы демократическая страна, мы не можем кого-то заставлять насильно, но такая форма будет обязательной и с подписью такого человека", – сказала Верещук.
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