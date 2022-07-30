Перед началом отопительного сезона в Донецкой области будет введена обязательная эвакуция

Вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что перед началом отопительного сезона Украина введет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области.

"В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение, все газопроводы, которые можно было отремонтировать, они отремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что могло бы зимой обогреть людей. Нет должного электроснабжения.

Одним словом – тепла в Донецкой области в зимний период не будет. 33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная.

Я считаю, что это обязанность каждого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их нужно эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть", - рассказала вице-премьер-министр.