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Норвегия передала ВСУ бронированные автомобили, которые использовали в Афганистане

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IVECO LAV III

Норвегия передала ВСУ бронированные автомобили, которые использовали в Афганистане

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что правительство Королевства Норвегии на официальном сайте сообщило о передаче Украине 14 бронированных автомобилей IVECO LAV III.

Норвегия передала Украине 14 патрульных бронированных автомобилей IVECO LAV III. Эти транспортные средства обладают хорошей мобильностью и защитой, и принадлежат к тому же типу, что использовали норвежские силы в Афганистане.

На эти автомобили есть запрос со стороны украинских властей, они поставляются в дополнение к другому военному оборудованию, такому как артиллерия, ПЗРК и бронетранспортеры, которые Норвегия уже передала Украине.

"Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения россии", – прокомментировал министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ВСУ

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