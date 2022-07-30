Норвегия передала ВСУ бронированные автомобили, которые использовали в Афганистане
IVECO LAV III
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что правительство Королевства Норвегии на официальном сайте сообщило о передаче Украине 14 бронированных автомобилей IVECO LAV III.
Норвегия передала Украине 14 патрульных бронированных автомобилей IVECO LAV III. Эти транспортные средства обладают хорошей мобильностью и защитой, и принадлежат к тому же типу, что использовали норвежские силы в Афганистане.
На эти автомобили есть запрос со стороны украинских властей, они поставляются в дополнение к другому военному оборудованию, такому как артиллерия, ПЗРК и бронетранспортеры, которые Норвегия уже передала Украине.
"Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения россии", – прокомментировал министр обороны Бьорн Арильд Грамм.
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