Азов пообіцяв помститися за вбивство побратимів в Оленівці
Уже есть предварительная информация о исполнителях
Воины героического полка "Азов" выступили с заявлением и пообещали отомстить за убийство собратьев в Оленовке.
Исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий прокомментировал массовое убийство украинских военнопленных российскими оккупантами.
"Мы расцениваем удар по Оленовке как акт публичной казни. россия совершила его от безнаказанности. Они привыкли, что их никто не привлечет к ответственности, даже за открытое нарушение законов и обычаев войны.
Поэтому мы, "Азов", Украина как государство и весь цивилизованный мир больно дадим отпор, чтобы россия это запомнила раз и навсегда. Мы уже выясняем имена исполнителей и организаторов казни, уже есть предварительная информация", - заявил Никита Надточий.
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