россия формирует добровольческие батальоны для переброски в Украину
Численностью 30 тысяч
Американское издание CNN сообщает, что на россии формируются добровольческие батальоны. Их планируют отправить на войну против Украины.
Президент рф путин отдал приказ 85 субъектам страны создать добровольческие батальоны. Цель - избежать объявления частичной или полной мобилизации и не сеять панику среди населения.
По информации источника, в эти батальоны могут войти более 30 000 россиян.
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Источник:CNN
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