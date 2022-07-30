россия формирует добровольческие батальоны для переброски в Украину

Американское издание CNN сообщает, что на россии формируются добровольческие батальоны. Их планируют отправить на войну против Украины.

Президент рф путин отдал приказ 85 субъектам страны создать добровольческие батальоны. Цель - избежать объявления частичной или полной мобилизации и не сеять панику среди населения.

По информации источника, в эти батальоны могут войти более 30 000 россиян.