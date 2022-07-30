Зеленский: На этом этапе войны террор для россии - основное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам ста пятидесяти седьмых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

"Мы – не россия именно потому, что для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать любую возможность, чтобы спасти больше жизней и чтобы максимально ограничить российский террор.

На этом этапе войны террор для россии – основное оружие. И потому главная задача каждого украинца, каждого защитника свободы и человечности в мире – делать все, чтобы изолировать государство-террориста и чтобы защитить от российских ударов больше людей.

Я благодарен всем, кто борется за Украину! Благодарен всем, кто спасает наших людей от российского террора!", - сказал Владимир Зеленский.