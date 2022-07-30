Зеленский: На этом этапе войны террор для россии - основное оружие
Для нас каждая жизнь имеет значение, мы не рф
Telegram Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам ста пятидесяти седьмых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
"Мы – не россия именно потому, что для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать любую возможность, чтобы спасти больше жизней и чтобы максимально ограничить российский террор.
На этом этапе войны террор для россии – основное оружие. И потому главная задача каждого украинца, каждого защитника свободы и человечности в мире – делать все, чтобы изолировать государство-террориста и чтобы защитить от российских ударов больше людей.
Я благодарен всем, кто борется за Украину! Благодарен всем, кто спасает наших людей от российского террора!", - сказал Владимир Зеленский.
Популярное сейчас
- Барса продолжает покупать, Лингард поиграет за новичка АПЛ. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Динамо сыграло уже десять матчей, Шахтер - только два. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Смалийчук: Война закончится либо на границе с россией, либо на границе с Польшей
- Разрушена многоэтажка: россияне ударили по громадам в Днепропетровской и Харьковской областях
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Как ведьма скажет. Украинские девушки-волонтёры презентовали шикарный календарь. ФОТО
Новости по теме
- 22:54 Украинские "Доказательств вины РФ – достаточно": Зеленский провел совещание силовиков из-за убийств в Оленовке
- 21:19 Украинские Зеленский представил личному составу нового командующего ССО Хоренко
- 21:00 Украинские Отец солдатам. Как Залужный поздравил военную, которую награждали "Крестом боевых заслуг" - ВИДЕО