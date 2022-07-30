  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: На этом этапе войны террор для россии - основное оружие
В тренде

Зеленский: На этом этапе войны террор для россии - основное оружие

Общие новости
(1 голосов)

Для нас каждая жизнь имеет значение, мы не рф

Зеленский: На этом этапе войны террор для россии - основное оружие

Telegram Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам ста пятидесяти седьмых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

"Мы – не россия именно потому, что для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать любую возможность, чтобы спасти больше жизней и чтобы максимально ограничить российский террор.

На этом этапе войны террор для россии – основное оружие. И потому главная задача каждого украинца, каждого защитника свободы и человечности в мире – делать все, чтобы изолировать государство-террориста и чтобы защитить от российских ударов больше людей.

Я благодарен всем, кто борется за Украину! Благодарен всем, кто спасает наших людей от российского террора!", - сказал Владимир Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде