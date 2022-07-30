Видеодайджест за 157-й день войны от Генштаба ВСУ
Слава Героям Украины!
фото из свободных источников
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 157-й день российского вторжения.
Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А враг продолжает коварно наносить ракетные удары по мирным регионам Украины.
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