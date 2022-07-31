Сегодня Николаев подвергся самому сильному за все время обстрелу, - мэр города

Российские оккупанты в ночь 31 июля беспощадно били по Николаеву, в результате чего был разрушен ряд объектов и повреждены жилые дома. Об этом написал мэр города Александр Сенкевич.

"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное, самому сильному за все время. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около 5 утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома. На местах прилетов возник ряд пожаров. Работают спасатели.", – отметил Сенкевич.

Во время первой воздушной тревоги, которую объявили в 1:01, местные жители слышали взрывы. Позже Сенкевич рассказал, что оккупанты били по городу беспощадно. Следующий обстрел был уже под утро, город обстреляли кассетными снарядами.