Сегодня Николаев подвергся самому сильному за все время обстрелу, - мэр города
Взрывы звучали очень долго
Мер міста Олександр Сенкевич
Российские оккупанты в ночь 31 июля беспощадно били по Николаеву, в результате чего был разрушен ряд объектов и повреждены жилые дома. Об этом написал мэр города Александр Сенкевич.
"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное, самому сильному за все время.
Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около 5 утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома.
На местах прилетов возник ряд пожаров. Работают спасатели.", – отметил Сенкевич.
Во время первой воздушной тревоги, которую объявили в 1:01, местные жители слышали взрывы. Позже Сенкевич рассказал, что оккупанты били по городу беспощадно. Следующий обстрел был уже под утро, город обстреляли кассетными снарядами.
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