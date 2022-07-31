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Россияне отменили празднование дня ВМФ из-за якобы атаки беспилотника на штаб в Севастополе

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Испортили праздник

Россияне отменили празднование дня ВМФ из-за якобы атаки беспилотника на штаб в Севастополе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

31-го июля на россии должны были отметить день военно-морского флота. Однако все праздничные мероприятия были отменены из соображений безопасности.

Как сообщают российские сми со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова, якобы украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. В результате удара ранения получили 5 человек. Поэтому в Крыму праздник испорчен.

В то же время представитель Одесской ОВА Сергей Братчук российские сообщения об атаке на штаб чф рф назвал откровенной провокацией.

Отметим, что с момента полномасштабного вторжения черноморский флот рф потерял своего флагмана – крейсер "Москва" был потоплен 14 апреля в результате удара ВСУ ракетами Нептун. За пять месяцев были также потеряны несколько других кораблей.

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В статье: война с Россией
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