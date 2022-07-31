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ВСУ отразили несколько штурмов россиян в Донецкой области

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Украинские воины держат оборону

ВСУ отразили несколько штурмов россиян в Донецкой области

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за воскресенье, 31 июля, сообщил о нескольких попытках россиян провести штурмовые действия в Донецкой области.

В частности, на Славянском направлении враг пытался наступать возле Дмитровки, но успеха не имел и отошел. Также безуспешно пытался применить диверсионно-разведывательную группу неподалеку от Долины, понес потери.

На Донецком направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Ведут штурмовые действия при поддержке штурмовой и армейской авиации. Пытаются определить систему обороны наших подразделений.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Роты – Вершина и Покровское – Бахмут, с потерями отошли назад.

Неудачной стала попытка разведки позиций переднего края в направлении Стряповка – Соледар, разведывательная группа противника обнаружена и обезврежена, говорится в сводке.

На Авдеевском направлении россияне вели штурмовые действия в направлении Веселое – Пески и Лозовский – Пески, успеха не имели и отошли.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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