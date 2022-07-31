Детский тренер: Шовковский очень хорошо учился, в отличие от Ващука
Хотя первый и имел проблемы с дисциплиной
Динамо Київ/Автор невідомий
Детский тренер Александра Шовковского и Владислава Ващука Григорий Матиенко вспомнил моменты с детства звездных украинских футболистов:
“ – Какими учениками были Шовковский и Ващук в детстве?
– Шовковский очень хорошо учился, в отличие от Ващука. Но у Саши были проблемы с дисциплиной. За поведение классный руководитель обычно ставил ему "тройку".
– А не было ли у ваших воспитанников проявлений звездной болезни в начале их карьеры в "Динамо"?
– Нет. Ребята оставались простыми и компанейскими, всегда приходили ко мне, то на открытие стадиона, то на посвящение юных ребят в футболисты.
– Вы продолжали общаться со своими питомцами, даже когда они стали звездами украинского футбола?
– Конечно. Я перешел в школу "Смена-Оболонь", и, несмотря на то, что мы с "Динамо" стали конкурентами, ребята постоянно приходили. Баланчук и Шовковский очень дружили с директором нашей школы”, - отметил Матиенко.
Добавим, что Шовковский в школьные годы занимался в футбольном клубе Чайка. Окончательно Александр сформировался как футболист в академии киевского "Динамо".
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