Детский тренер: Шовковский очень хорошо учился, в отличие от Ващука

Детский тренер Александра Шовковского и Владислава Ващука Григорий Матиенко вспомнил моменты с детства звездных украинских футболистов:

“ – Какими учениками были Шовковский и Ващук в детстве?

– Шовковский очень хорошо учился, в отличие от Ващука. Но у Саши были проблемы с дисциплиной. За поведение классный руководитель обычно ставил ему "тройку".

– А не было ли у ваших воспитанников проявлений звездной болезни в начале их карьеры в "Динамо"?

– Нет. Ребята оставались простыми и компанейскими, всегда приходили ко мне, то на открытие стадиона, то на посвящение юных ребят в футболисты.

– Вы продолжали общаться со своими питомцами, даже когда они стали звездами украинского футбола?

– Конечно. Я перешел в школу "Смена-Оболонь", и, несмотря на то, что мы с "Динамо" стали конкурентами, ребята постоянно приходили. Баланчук и Шовковский очень дружили с директором нашей школы”, - отметил Матиенко.