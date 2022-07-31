  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. россия продолжает использовать беларусскую территорию для нанесения ударов по Украине, - Британская разведка
В тренде

россия продолжает использовать беларусскую территорию для нанесения ударов по Украине, - Британская разведка

Общие новости
(1 голосов)

Наши северные соседи продолжають быть соучаснтиками войны

россия продолжает использовать беларусскую территорию для нанесения ударов по Украине, - Британская разведка

фото из свободных источников

Новина українською

россия выпустила не менее 20 ракет по северной Украине с территории Беларуси, а лукашенко продолжает следовать линии москвы в отношении войны с Украиной. Об этом сообщает Британская военная разведка в своем последнем отчете.

"28 июля 2022 года россия выпустила не менее 20 ракет по северной Украине с территории Беларуси. Это следует за тем, как россия использовала беларусскую территорию для нанесения основных ударов в своей неудавшейся попытке захватить Киев в феврале.

-Президент беларуси александр лукашенко продолжает следовать линии москвы в отношении украинского конфликта, заявив 21 июля, что Украина должна принять требования россии о прекращении войны.

Его режим стал ещё более авторитарным, с расширением смертной казни за "подготовку террористических актов". Его растущие и безосновательные обвинения в замыслах Запада в отношении Беларуси и Украины, вероятно, указывают на то, что он стал почти полностью зависимым от россии", - написано в отчете.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией британская разведка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
DefenceHQ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
rubizhansky (Луганщина - Украина)
31.07.2022 в 11:41
Дані британської розвідки майже повністю збігаються з тими даними, що маю я. Напевно час відкривати свою приватну розвідку. Буду с британцями конкурувати.
Ответить
0
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
31.07.2022 в 11:32
Не може бути
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде