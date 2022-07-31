россия продолжает использовать беларусскую территорию для нанесения ударов по Украине, - Британская разведка

россия выпустила не менее 20 ракет по северной Украине с территории Беларуси, а лукашенко продолжает следовать линии москвы в отношении войны с Украиной. Об этом сообщает Британская военная разведка в своем последнем отчете.

"28 июля 2022 года россия выпустила не менее 20 ракет по северной Украине с территории Беларуси. Это следует за тем, как россия использовала беларусскую территорию для нанесения основных ударов в своей неудавшейся попытке захватить Киев в феврале.

-Президент беларуси александр лукашенко продолжает следовать линии москвы в отношении украинского конфликта, заявив 21 июля, что Украина должна принять требования россии о прекращении войны.

Его режим стал ещё более авторитарным, с расширением смертной казни за "подготовку террористических актов". Его растущие и безосновательные обвинения в замыслах Запада в отношении Беларуси и Украины, вероятно, указывают на то, что он стал почти полностью зависимым от россии", - написано в отчете.