россия продолжает использовать беларусскую территорию для нанесения ударов по Украине, - Британская разведка
Наши северные соседи продолжають быть соучаснтиками войны
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россия выпустила не менее 20 ракет по северной Украине с территории Беларуси, а лукашенко продолжает следовать линии москвы в отношении войны с Украиной. Об этом сообщает Британская военная разведка в своем последнем отчете.
"28 июля 2022 года россия выпустила не менее 20 ракет по северной Украине с территории Беларуси. Это следует за тем, как россия использовала беларусскую территорию для нанесения основных ударов в своей неудавшейся попытке захватить Киев в феврале.
-Президент беларуси александр лукашенко продолжает следовать линии москвы в отношении украинского конфликта, заявив 21 июля, что Украина должна принять требования россии о прекращении войны.
Его режим стал ещё более авторитарным, с расширением смертной казни за "подготовку террористических актов". Его растущие и безосновательные обвинения в замыслах Запада в отношении Беларуси и Украины, вероятно, указывают на то, что он стал почти полностью зависимым от россии", - написано в отчете.
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