В результате ракетного удара россиян по Николаеву погиб владелец Нибулона
Также и не стало его жены
Компанія Нібулон/Автор невідомий
Из-за ночного обстрела Николаева с 30 на 31 июля в возрасте 73-х лет погиб владелец крупнейшей зерноторговой компании Украины “Нибулон” Алексей Вадатурский вместе со своей женой Раисой Вадатурской. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким:
“Николаев – Город-герой. Каждый день мы теряем наших жителей, наших воинов. И сегодня наш город потерял своего Героя.
Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Афанасьевич Вадатурский и его жена Раиса Михайловна Вадатурская.
Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим”, - говорится в обращении Кима.
Отметим, что по данным на июнь 2020 года журнал Forbes разместил Алексея Вадатурского на 15 месте в списке самых богатых украинцев.
Также добавим, что Алексей Афанасьевич в 2007 году был удостоен звания Героя Украины за выдающийся личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса.
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