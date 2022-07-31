В результате ракетного удара россиян по Николаеву погиб владелец Нибулона

Из-за ночного обстрела Николаева с 30 на 31 июля в возрасте 73-х лет погиб владелец крупнейшей зерноторговой компании Украины “Нибулон” Алексей Вадатурский вместе со своей женой Раисой Вадатурской. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким:

“Николаев – Город-герой. Каждый день мы теряем наших жителей, наших воинов. И сегодня наш город потерял своего Героя. Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Афанасьевич Вадатурский и его жена Раиса Михайловна Вадатурская. Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим”, - говорится в обращении Кима.

Отметим, что по данным на июнь 2020 года журнал Forbes разместил Алексея Вадатурского на 15 месте в списке самых богатых украинцев.

Также добавим, что Алексей Афанасьевич в 2007 году был удостоен звания Героя Украины за выдающийся личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса.