ВМС ВСУ: Своими заявлениями россия признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование крымского моста
Легкий троллинг
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Военно-морские силы Украины заявили, что российские захватчики врут на счет утренней атаки Севастополя украинским беспилотником:
“рашисты в Крыму боятся ВСУ.
Ярким примером тому является новость от российских СМИ! Речь идет о том, что во временно оккупированном врагом Севастополе якобы украинским беспилотником атакована одна из воинских частей захватчика. По версии врага неопознанный летательный объект прилетел сегодня утром на территорию штаба чф рф и якобы ранил 5 человек.
На самом деле враг не рискнул проводить день чф рф, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумал повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника.
Такими заявлениями, враг признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование крымского моста.
Напоминаем, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению наших оккупированных территорий, используя для этого образцы вооружения, которые есть в наличии. Нашими целями являются исключительно военные объекты россии. Мы не наносим удары по территории рф.
Крым – это Украина”, - говорится в обращении ВМС.
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