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200 российских морпехов отказались дальше воевать в Украине, - представитель ГУР МО

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(1 голосов)

Оккупанты выбрали жизнь

200 российских морпехов отказались дальше воевать в Украине, - представитель ГУР МО

фото из свободных источников

Новина українською

200 морпехов 810-й бригады морской пехоты черноморского флота российской педерации отказались возвращаться на войну в Украину. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий.

"Что стало негативным для российского командования? То, что порядка двухсот военнослужащих 810-й бригады отказались снова возвращаться на территорию юга Украины. И это возникла такая существенная проблема, которая, по нашим данным, и затянула процесс восстановления и боевого согласования батальонно-тактической группы, проводившихся в мае. Но, несмотря на это, БТГр была сформирована, она сейчас находится на юге нашей страны и ведет боевые действия. Но это уже совсем другие батальонно-тактические группы, чем те, которые были в начале.

Во-вторых, сама 810-я бригада, и ее основная задача – это проведение морских, штурмовых наступательных операций и просто штурмовых действий. А соответственно, если не будет подготовленных специалистов, если не будет четкого слаживания подразделения, то боевой потенциал этой БТГр, да и всей бригады, он уменьшается", - отметил представитель ГУР.

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В статье: война с Россией ГУР
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Источник:
Радіо Свобода

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.07.2022 в 16:44
Вони звикли воювати з беззбройними, полоненими або мирним населенням.
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Tan genial RONALDO7 (Monforte)
31.07.2022 в 15:04
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