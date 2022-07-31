Глава Запорожской ОВА призвал мирных жителей эвакуироваться из зоны боевых действий
Чиновник заботится о жизни и здоровье граждан
Укрінформ/Автор невідомий
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух призывает граждан выезжать из зоны ведения боевых действий.
"Происходят изменения в сознании людей. Первых обстрелов люди боялись, а сейчас привыкли…
Несмотря на это, мы призываем наших земляков выезжать из зоны ведения боевых действий. Для нас является приоритетом сохранение жизни людей.
Если будет жизнь и здоровье, все можно отстроить. Если ни жизни, ни здоровья не будет, то и отстраивать ничего не надо, поэтому мы стремимся сохранить людей. К сожалению, на оккупированных территориях из-за действий российских захватчиков происходят случаи гибели мирного населения. Количество погибших небольшое, но каждая смерть - это большая трагедия", – сказал руководитель ЗОВА.
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