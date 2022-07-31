Бойцы командования "Центр" сбили российский беспилотник
Типа "Птеро"
Воздушное командование "Центр" ВСУ сообщает, что сегодня, 31 июля, воины зенитного ракетного подразделения, выполняющие боевые задания в определенном районе точным выстрелом, "приземлили" очередной российский беспилотный летательный аппарат.
Вероятно типа "Птеро", он визуально имеет сходство с Орланом-10. Данный аппарат должен был осуществить доразведку с целью корректировки вражеских войск.
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