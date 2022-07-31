россияне нанесли удар по Одесской области (дополнено)

Сегодня, 31 июля, россияне снова обстреляли Одессу и Одесскую область.

Жители областного центра в соцсетях сообщают, что услышали мощный взрыв, после чего в регионе началась воздушная тревога. Наблюдается подъем дыма.

Также, сообщается о работе нашего ПВО.