россияне нанесли удар по Одесской области (дополнено)
Раздались взрывы
Ілюстративне фото
Сегодня, 31 июля, россияне снова обстреляли Одессу и Одесскую область.
Жители областного центра в соцсетях сообщают, что услышали мощный взрыв, после чего в регионе началась воздушная тревога. Наблюдается подъем дыма.
Также, сообщается о работе нашего ПВО.
UPD. По территории одной из громад Одесского района нанесен ракетный удар. Попадание в карьер. Информация о пострадавших уточняется.
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