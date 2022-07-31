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россияне нанесли удар по Одесской области (дополнено)

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Раздались взрывы

россияне нанесли удар по Одесской области (дополнено)

Ілюстративне фото

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 31 июля, россияне снова обстреляли Одессу и Одесскую область.

Жители областного центра в соцсетях сообщают, что услышали мощный взрыв, после чего в регионе началась воздушная тревога. Наблюдается подъем дыма.

Также, сообщается о работе нашего ПВО.

UPD. По территории одной из громад Одесского района нанесен ракетный удар. Попадание в карьер. Информация о пострадавших уточняется.

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В статье: война с Россией
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