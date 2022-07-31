россияне обстреляли Одесскую область ракетами "Искандер" из Крыма
От разрыва на земле остались опасные тепловые ловушки
россми
Сегодня, 31 июля, россияне в очередной раз
Одещина была атакована 2 ракетами типа "Искандер", выпущенными из временно оккупированного Крыма. От разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки. Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом.
Эти предметы имеют высокую температуру горения и являются опасными, и могут вызвать масштабные ожоги. Несколько таких ловушек повлекли загорание сухой травы.
Спасательные службы оперативно реагируют, ликвидируя пожары. В случае обнаружения подозрительных предметов, не пытайтесь их подобрать, приблизиться к ним.
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