россияне обстреляли Одесскую область ракетами "Искандер" из Крыма

Сегодня, 31 июля, россияне в очередной раз обстреляли Одесскую область . Оперативное командование "Юг" предоставило детали данного удара кафиров.

Одещина была атакована 2 ракетами типа "Искандер", выпущенными из временно оккупированного Крыма. От разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки. Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом.

Эти предметы имеют высокую температуру горения и являются опасными, и могут вызвать масштабные ожоги. Несколько таких ловушек повлекли загорание сухой травы.

Спасательные службы оперативно реагируют, ликвидируя пожары. В случае обнаружения подозрительных предметов, не пытайтесь их подобрать, приблизиться к ним.