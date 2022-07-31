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россияне обстреляли Одесскую область ракетами "Искандер" из Крыма

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Обновлено
(1 голосов)

От разрыва на земле остались опасные тепловые ловушки

россияне обстреляли Одесскую область ракетами "Искандер" из Крыма

россми

Новина українською

Сегодня, 31 июля, россияне в очередной раз обстреляли Одесскую область. Оперативное командование "Юг" предоставило детали данного удара кафиров.

Одещина была атакована 2 ракетами типа "Искандер", выпущенными из временно оккупированного Крыма. От разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки. Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом.

Эти предметы имеют высокую температуру горения и являются опасными, и могут вызвать масштабные ожоги. Несколько таких ловушек повлекли загорание сухой травы.

Спасательные службы оперативно реагируют, ликвидируя пожары. В случае обнаружения подозрительных предметов, не пытайтесь их подобрать, приблизиться к ним.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОК "Південь"

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.07.2022 в 22:06
Не росіяни, а тварюки козломорді
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