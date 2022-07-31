Зубков заявил, что покинет Ференцварош
В ответ на комментарий фаната клуба
Фото: Getty Images
Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков скоро покинет текущий клуб. Об этом футболист заявил в ответе на гневный комментарий фаната команды с призывом, чтобы игрок сборной Украины покинул венгерский клуб.
На что Зубков ответил: "надеюсь скоро сделать это" (сейчас данного комментария уже нет, вероятно, Александр его удалил).
Напомним, в текущем сезоне российский тренер Ференцвароша Станислав Черчесов ни разу не выпустил на поле украинца. А в заявку на Лигу чемпионов россиянин даже не включил Зубкова.
Oleksandr Zubkov responding to hate from a Ferencvaros fan on his latest IG post: pic.twitter.com/0kS2mPCyO8— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 31, 2022
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