Зубков заявил, что покинет Ференцварош

Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков скоро покинет текущий клуб. Об этом футболист заявил в ответе на гневный комментарий фаната команды с призывом, чтобы игрок сборной Украины покинул венгерский клуб.

На что Зубков ответил: "надеюсь скоро сделать это" (сейчас данного комментария уже нет, вероятно, Александр его удалил).

Напомним, в текущем сезоне российский тренер Ференцвароша Станислав Черчесов ни разу не выпустил на поле украинца. А в заявку на Лигу чемпионов россиянин даже не включил Зубкова.

Oleksandr Zubkov responding to hate from a Ferencvaros fan on his latest IG post: pic.twitter.com/0kS2mPCyO8