  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зубков заявил, что покинет Ференцварош
В тренде

Зубков заявил, что покинет Ференцварош

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

В ответ на комментарий фаната клуба

Зубков заявил, что покинет Ференцварош

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков скоро покинет текущий клуб. Об этом футболист заявил в ответе на гневный комментарий фаната команды с призывом, чтобы игрок сборной Украины покинул венгерский клуб.

На что Зубков ответил: "надеюсь скоро сделать это" (сейчас данного комментария уже нет, вероятно, Александр его удалил).

Напомним, в текущем сезоне российский тренер Ференцвароша Станислав Черчесов ни разу не выпустил на поле украинца. А в заявку на Лигу чемпионов россиянин даже не включил Зубкова.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Zorya Londonsk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде