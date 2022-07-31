Зеленский: Стратегически у россии нет шансов победить в этой войне

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам сто пятидесяти восьмых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

"Сегодня хочу поблагодарить каждого николаевца за несгибаемость, за защиту города и области. Также спасибо Никополю, Харькову, Кривому и всей Днепропетровщине, крепким людям Запорожья и области, всем украинцам Херсонщины, каждому и каждому, кто защищает подступы к Одессе и области... Спасибо за вашу смелость!

Стратегически у россии нет шансов победить в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться – на юге, на востоке и повсюду. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами. Верю, что мы все это сделаем", – сказал Владимир Зеленский.