  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Стратегически у россии нет шансов победить в этой войне
В тренде

Зеленский: Стратегически у россии нет шансов победить в этой войне

Общие новости
(2 голосов)

Нужно сохранять наше единство и держаться

Зеленский: Стратегически у россии нет шансов победить в этой войне

Фото - ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам сто пятидесяти восьмых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

"Сегодня хочу поблагодарить каждого николаевца за несгибаемость, за защиту города и области. Также спасибо Никополю, Харькову, Кривому и всей Днепропетровщине, крепким людям Запорожья и области, всем украинцам Херсонщины, каждому и каждому, кто защищает подступы к Одессе и области... Спасибо за вашу смелость!

Стратегически у россии нет шансов победить в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться – на юге, на востоке и повсюду. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами. Верю, что мы все это сделаем", – сказал Владимир Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде