Ситуация на границе Сербии и Косово максимально обострилась. Стороны стягивают войска

Напряжение между Косово и Сербией продолжает расти. В настоящее время обе армии приведены в максимальную готовность. Косовский спецназ уже закрыл границу с соседями, а те, в свою очередь, построили импровизированные баррикады. Президент Сербии Александр Вучич уже прибыл в Генеральный штаб Вооруженных сил Сербии.

Катализатором конфликта стало решение правительства Косово с 1 августа аннулировать действие нейтральных документов и номерных знаков на севере Косово. Отныне всем гражданам Сербии, которые пересекают границу с Косово, должны выдавать особые въездно-выездные документы для удостоверения личности.

Напомним, что Косово считается частично признанным независимым государством. Большинство населения страны составляют албанцы, а на части северных территорий проживают сербы.

В 2008 году парламент Косово в одностороннем порядке объявил о независимости. Согласно конституции Сербии, Косово входит в состав страны в качестве автономного региона, но фактически властями не контролируется. С 1999 года на территории Косово находятся силы НАТО для поддержания мира в регионе. 29 июля в Сербию прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес, выразивший поддержку сербским властям. После обострения ситуации он убыл из страны раньше запланированного срока.

Украина не признавала независимость Косово, но страна уже отправляла помощь в Украину с начала полномасштабной войны против россии.

До конца 2022 года Косово планирует подать заявку на членство в ЕС.

В последний раз конфликт между Косово и Сербией обострялся в сентябре прошлого года, когда этнические сербы блокировали границу между двумя территориями в рамках протеста из-за требований косоварских властей снимать сербские номерные знаки с автомобилей при въезде в Косово.