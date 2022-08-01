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Есть разрушения и раненые. Ночью россияне били по Днепропетровщине, Сумщине и Николаеву

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Хроники обстрелов оккупантов

Есть разрушения и раненые. Ночью россияне били по Днепропетровщине, Сумщине и Николаеву

Валентин Резніченко Telegram-канал

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В течение суток российские войска 7 раз обстреляли приграничье Сумщины. В общей сложности было зафиксировано почти 90 прилетов из разных видов оружия. В результате обстрелов сгорели поля с пшеницей (25 га) в Белопольской громаде и пострадал Деснянско-Старогутский национальный природный парк. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Живицкий добавил, что в половине второго обстрел из минометов и артиллерии начался и в Середино-Будской громаде, около 35 "прилетов". В половине третьего россияне открыли огонь из артиллерии по Краснопольской громаде. В общей сложности там зафиксировали три обстрела в течение часа по разным частям громады: почти 30 прилетов по окрестностям трех сел.

Также россияне снова атаковали Николаев, как сообщил мэр города Александр Сенкевич. В разных районах ночью прогремели мощные взрывы. Мэр просит держаться подальше от окон и не игнорировать правила безопасности.

Ночью враг снова обстрелял два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский. Более 60 прилетов из "Градов" по Марганцу и Красногригорьевской громаде, как отмечает глава ОВА Валентин Резниченко. российская армия намеренно целила по жилым кварталам – по людям, которые в это время спали. Ранены две женщины. Одна из них госпитализирована. Она находится в тяжелом состоянии. В Марганце повреждены 8 частных домов. В одном из них спали шесть детей, к счастью, они не пострадали. Обстрелом задело кафе и швейное производство. Выведена из строя электросеть. Город частично без света.

В Красногригорьевской громаде пострадали три десятка частных домов и авто местных жителей. Задело и линию электропередач. Несколько улиц Красногригорьевки без электричества. В Криворожском районе враг ударил из ствольной артиллерии по Зеленодольской громаде. К счастью, без жертв и разрушений.

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В статье: война с Россией Валентин Резниченко Дмитрий Живицкий Александр Сенкевич
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Источник:
t.me/dnipropetrovskaODA

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