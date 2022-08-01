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ВСУ на юге попали во вражеский эшелон с техникой, боеприпасами и живой силой россиян

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Об этом сообщает оперативное командование "Юг"

ВСУ на юге попали во вражеский эшелон с техникой, боеприпасами и живой силой россиян

Генштаб ВСУ

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Вчера, 31 июля, ВСУ попали в эшелон с техникой, боеприпасами и живой силой российских орков в Херсонской области. Всего за сутки враг потерял на юге 52 солдат, 15 единиц техники и 4 склада боеприпасов.

Украинская авиация нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного в Херсонской области, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ атаковали вражеские станции радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки.

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Также получено подтверждение попадания по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Брилевка. Потери доразведываются.

За сутки на юге уничтожены 52 оккупанта, 4 танка, 2 самоходных артиллерийско-минометных установки "Нона-С", самоходная артиллерийская установка, 8 единиц бронированной и автомобильной техники, а также еще 4 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь
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