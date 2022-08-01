Власти Косово отложили реализацию решения, обострившего конфликт с Сербией

Обострение ситуации на севере Косово, которое произошло в воскресенье, 31 июля, удалось погасить по крайней мере временно. Как известно, правительство Косово обязало сербов, проживающих на севере республики, заменить сербские номера и документы на местные. Это спровоцировало протесты с перекрытием дорог, в город Косовска-Митровица были стянуты дополнительные силы полиции.

В то же время официальный Белград, не признающий независимость Косово и постоянно декларирующий желание вернуть земле себе, сделал несколько резких заявлений о притеснениях сербов и о готовности вмешаться в ситуацию. Была повышена боевая готовность вооруженных сил Сербии.

На этом фоне готовность повысила и миротворческая миссия НАТО в Косово. Однако состоялись экстренные переговоры, результатом которых стало решение властей Косово отложить начало процедуры введения запрета на сербские документы в месяц.

"Правительство Косово обязуется отложить выполнение двух решений до 1 сентября 2022 года, когда все баррикады будут сняты и на севере Косово будет установлена ​​полная свобода. Мы благодарим международных партнеров, особенно американского посла, за их вклад", - говорится в заявлении правительства Косово.

Напомним, Косово начало войну за независимость от Югославии в 1998 году. Власти Слободана Милошевича спровоцировали гуманитарную катастрофу в регионе, следствием чего стала военная операция НАТО весной 1999 года. Результатом стало падение Милошевича и фактическое отсоединение Косово, провозгласившее полную независимость в 2008 году, которую, однако, Сербия не признает.