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Включая наступление на Харьков: россияне пытаются создать себе условия на нескольких направлениях

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"Орка тіло ляже в ґрунт – допоможе ЗСУ"

Включая наступление на Харьков: россияне пытаются создать себе условия на нескольких направлениях

арт

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Вдоль крымского побережья в Черном море в направлении Новороссийска маневрируют 18 боевых кораблей и катеров. В частности, пять кораблей и одна подводная лодка россии, снаряженные 44 ракетами типа Калибр, находятся в готовности к нанесению ракетных ударов. Дополнительно на дежурстве у рашистов еще есть пять десантных кораблей.

В то же время, отмечается, что враг продолжает ведение боевых действий на рубежах обороны, наращивает группировки на Криворожском направлении с целью недопущения прорыва украинских войск. В ВСУ не исключают, что в дальнейшем российские оккупанты будут создавать ударные группировки, об этом сообщило ОК Юг.

Также у оккупантов идет перегруппировка вражеских войск на Запорожском направлении. Кроме того, россияне создают условия для наступления на Харьков. Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW). российские войска в течение нескольких месяцев удерживали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи и могут использовать эти два района в качестве плацдарма для наступательной операции.

По данным британской разведки, россия явно решила скорректировать свои планы наступательной операции на Донбассе, почувствовав потребность укрепить группировку на юге. В последние четыре дня силы россии пытались совершать тактические наступательные действия в районе Бахмута, но продвигаются очень медленно.

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В статье: война с Россией британская разведка ОК Юг ОК Південь Разведка Британии ISW
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Источник:
facebook.com/GeneralStaff.ua

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