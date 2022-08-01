Включая наступление на Харьков: россияне пытаются создать себе условия на нескольких направлениях
"Орка тіло ляже в ґрунт – допоможе ЗСУ"
арт
Вдоль крымского побережья в Черном море в направлении Новороссийска маневрируют 18 боевых кораблей и катеров. В частности, пять кораблей и одна подводная лодка россии, снаряженные 44 ракетами типа Калибр, находятся в готовности к нанесению ракетных ударов. Дополнительно на дежурстве у рашистов еще есть пять десантных кораблей.
В то же время, отмечается, что враг продолжает ведение боевых действий на рубежах обороны, наращивает группировки на Криворожском направлении с целью недопущения прорыва украинских войск. В ВСУ не исключают, что в дальнейшем российские оккупанты будут создавать ударные группировки, об этом сообщило ОК Юг.
Также у оккупантов идет перегруппировка вражеских войск на Запорожском направлении. Кроме того, россияне создают условия для наступления на Харьков. Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW). российские войска в течение нескольких месяцев удерживали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи и могут использовать эти два района в качестве плацдарма для наступательной операции.
По данным британской разведки, россия явно решила скорректировать свои планы наступательной операции на Донбассе, почувствовав потребность укрепить группировку на юге. В последние четыре дня силы россии пытались совершать тактические наступательные действия в районе Бахмута, но продвигаются очень медленно.
Популярное сейчас
- Победа Англии на Евро, долги Шахтера, трофей ПСЖ. Главные новости за 31 июля
- Зеленский: Стратегически у россии нет шансов победить в этой войне
- Кривбасс без шансов вынес Севлюш в товарищеском матче. Кривбасс 9:0 Севлюш
- Отец солдатам. Как Залужный поздравил военную, которую награждали "Крестом боевых заслуг" - ВИДЕО
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО