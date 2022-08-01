Добавили 200 убитых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
В воскресенье изрядно крушили артиллерию
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии рф с 24 февраля по 01 августа. За воскресенье, 31 июля, было ликвидировано около 200 оккупантов, таким образом, потери личного состава вражеской армии составляют около 41030 человек.
Потери россиян в технике:
- танков - 1768 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4011 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 932 (+16) ед,
- РСЗО - 259 (+0) ед,
- средства ПВО - 117 (+0) ед,
- самолетов – 223 (+0) ед,
- вертолетов – 190 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1),
- крылатые ракеты – 174 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10) ед,
- специальная техника – 82 (+2).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Криворожском направлениях.
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