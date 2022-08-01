Добавили 200 убитых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии рф с 24 февраля по 01 августа. За воскресенье, 31 июля, было ликвидировано около 200 оккупантов, таким образом, потери личного состава вражеской армии составляют около 41030 человек.

Потери россиян в технике:

танков - 1768 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4011 (+7) ед,

артиллерийских систем – 932 (+16) ед,

РСЗО - 259 (+0) ед,

средства ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 190 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1),

крылатые ракеты – 174 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10) ед,

специальная техника – 82 (+2).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Криворожском направлениях.