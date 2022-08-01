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Добавили 200 убитых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

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В воскресенье изрядно крушили артиллерию

Добавили 200 убитых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии рф с 24 февраля по 01 августа. За воскресенье, 31 июля, было ликвидировано около 200 оккупантов, таким образом, потери личного состава вражеской армии составляют около 41030 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков - 1768 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4011 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 932 (+16) ед,
  • РСЗО - 259 (+0) ед,
  • средства ПВО - 117 (+0) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 190 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1),
  • крылатые ракеты – 174 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10) ед,
  • специальная техника – 82 (+2).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Криворожском направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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