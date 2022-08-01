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Великобритания передаст Украине военные корабли – посол

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Великобритания передаст Украине военные корабли – посол

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Великобритания передаст Украине военные корабли, офицеры и моряки уже проходят соответствующие учения. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Он посетил военный морской корабль ВБ, который в ближайшее время будет передан ВСУ.

"На нем уже сейчас проходят учения наши военные. Они управляют кораблем и оружием. Таких кораблей будет несколько".

"Наши приоритеты изменились. Нам сейчас нужны противоминные корабли. 2 – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, находящиеся на вооружении военно-морских сил Великобритании".

Отмечается, что эти корабли переработают, обновят и на них добавят специальное оборудование, необходимое Украине. Пристайко напомнил, что после начала полномасштабной войны в Украине Турция полностью закрыла проливы в Черном море для военных кораблей.

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В статье: война с Россией
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Источник:
youtube.com/c/1tvUkraine

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