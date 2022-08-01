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"Кто виноват – не могу сказать". росСМИ сняли сюжет с украинским командиром после теракта в Еленовке

Общие новости
(8 голосов)

Естественно, он находится под давлением оккупантов

"Кто виноват – не могу сказать". росСМИ сняли сюжет с украинским командиром после теракта в Еленовке

Сергей Волына

Новина українською

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына сейчас находится в плену у россиян. После террористического акта, совершенного орками в Еленовке, росСМИ, естественно, нашли в себе наглость, надавили и сняли сюжет с украинским командиром.

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"Очень страшная трагедия произошла. С нашего барака был виден желтый свет, разрыв. Мы слышали крики. Ситуация ужасная, найти слова, чтобы описать ее, – очень трудно. Я думаю, эта ситуация повлияет и на психику людей, которые находятся в плену, и на людей, которые могут попасть в плен. Будет страх и участников событий, и у родных, и у близких. Сейчас наши родные и близкие очень переживают".

"Объяснений никто не находит, все в маленьком трауре, в бараке тишина. Грубо говоря, на финишной прямой происходит такая трагедия… Кто виноват – я не могу сказать. Для чего это было сделано? Это непонятный вопрос для меня".

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В статье: война с Россией Сергей Волына
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Комментарии (4)
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Мессі555млнЛОЯЛЬ0СТІ (Portalegre)
01.08.2022 в 13:29
зе-зрада ось що це було чи вже усі позабували, як рашистські колони безперешкодно рухалися, вторгнувшись в Україну, Херсонською областею (ХТО здав Херсон!!!) і що ж зрозуміло, що ватноголова шобла почне хейтити зараз і масово мінусувати, але для АДЕКВАТНИХ не лише вболівальників, а й насамперед СПІВГРОМАДЯН моєї вітчизни – УКРАЇНИ, нагадаю один лиш (а їх надзвичайно багато!) красномовний і незаперечний факт –з окупованого Криму на Херсонщину(тобто Україну) і навпаки потрапити можливо (карта вам в поміч, хто поглинає зе-лайно) було лише двома шляхами – це головний (через який відбувався прикордонний пропуск до Криму) через Перекопський перешийок – пункт пропуску Каланчак (тут зрозуміло, одні прикордонники не мали практично шансів зупинити навалу), але ще є обхідний шлях через затоку Сиваш і той самий Чонгарський перешийок, з 2014-2015 який був замінований, але завдяки наказам зеянелоха БУВ УСПІШНО РОЗМІНОВАНИЙ ПЕРЕД ВТОРГНЕННЯМ (!хто в нас закликав «надо же только прекратить стрелять» кушайте не обляпайтесь зеленоботи їбчі зраднии!!! Пекло вас чекає разом з рашистами тварюки!!!
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+12
0
Мессі555млнЛОЯЛЬ0СТІ (Portalegre)
01.08.2022 в 13:34
Прикрий і парадоксальний, але факт – азовці так НЕЩАДНО і БЕЗГЛУЗДО критикували Преидента, який розгрібав авгієві стайні (вдумайтеся лиш в держбюджеті 100 тисяч грн на усю Україну після мерзенного власника Межигір’я, але ЗДАВ азовців саме диктатор під наркоайкосом, плодячий зе-зомбоманію серед "населения"(пожираючого лайно зе-сватів) і головнокомандуючий (який ОБІЦЯВ азовцям БЕЗПЕКУ! ,аби вони склали зброю перед мокшанським мордором
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+12
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
01.08.2022 в 11:33
Сподіваюся Азов дотримається обіцянки і помститься тим хто це зробив, хто б це не був!
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+6
0
Lion Killer (Львів)
01.08.2022 в 11:43
То справа не азова, а кожного українця. Кожен може допомогти.
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+5
0

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