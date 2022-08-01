"Кто виноват – не могу сказать". росСМИ сняли сюжет с украинским командиром после теракта в Еленовке
Естественно, он находится под давлением оккупантов
Сергей Волына
Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына сейчас находится в плену у россиян. После террористического акта, совершенного орками в Еленовке, росСМИ, естественно, нашли в себе наглость, надавили и сняли сюжет с украинским командиром.
"Очень страшная трагедия произошла. С нашего барака был виден желтый свет, разрыв. Мы слышали крики. Ситуация ужасная, найти слова, чтобы описать ее, – очень трудно. Я думаю, эта ситуация повлияет и на психику людей, которые находятся в плену, и на людей, которые могут попасть в плен. Будет страх и участников событий, и у родных, и у близких. Сейчас наши родные и близкие очень переживают".
"Объяснений никто не находит, все в маленьком трауре, в бараке тишина. Грубо говоря, на финишной прямой происходит такая трагедия… Кто виноват – я не могу сказать. Для чего это было сделано? Это непонятный вопрос для меня".
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