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ГУР: Украинское наступление заставляет россию увеличить численность войск на оккупированном юге

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В деталях о ситуации

ГУР: Украинское наступление заставляет россию увеличить численность войск на оккупированном юге

ГУР

Новина українською

россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма. В дальнейшем их планируется применить на юге нашего государства для ведения боевых действий против вооруженных сил Украины. Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью The Guardian.

По словам представителя военной разведки Украины, россия две недели назад вывела из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и перебросила их в оккупированный Херсон. россия также перебрасывает войска из своего восточного военного округа, которые использовались для атаки на Славянск.

Если бы россия выиграла битву на юге и востоке Украины, она продолжила бы новые наступательные операции, чтобы захватить больше территории Украины, используя подразделения, которые сейчас формируются в россии. Также представитель ГУР МО Украины отметил, что, кроме дополнительного оружия, Украине нужна помощь в подготовке войск за границей.

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В статье: война с Россией ГУР Вадим Скибицкий
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Источник:
ГУР

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